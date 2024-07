Centri estivi disabili senza assistenti Adesso ll Comune stanzia i fondi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo le polemiche, ildi Castelfidardo ha pubblicato la delibera con il prelievo dal fondo di riserva per garantire l’assistenza allatà durante ie il contributo alle famiglie. "La scuola è finita da qualche giorno e ancora le famiglie di ragazzi contà non hanno la certezza di avere l’assistente al centro estivo. Parliamo di bambini contà grave e che non possono essere accuditi da chiunque. Tutti noi dell’opposizione quest’anno abbiamo chiesto di non ripetere l’errore dell’anno scorso e invece istanno rispondendo alle famiglie che non c’è certezza al momento. L’anno scorso era la stessa storia che poi si è aggravata a settembre con la mancanza di ore per l’assistenza scolastica", affermava il 10 giugno il consigliere Marco Cingolani di FdI.