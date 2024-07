Caos Sollicciano indignazioni e polemiche Il detenuto che si è suicidato aveva fatto reclamo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Firenze, 6 luglio 2024 – La vicenda del carcere di, con la rivolta dei detenuti per le condizioni del penitenziario considerate particolarmente carenti e il suicidio di un giovanepongono una volta di più sotto i riflettori la vicenda degli istituti di pena italiani e dei problemi che li attanagliano. Ala rivolta in sé e per é è rientrata. Restano le. E ci si concentra in particolare sulla vicenda del ventenne recluso che si è tolto la vita. Il giovaneIn un, presentato a febbraio scorso al tribunale di sorveglianza di Firenze con l'assistenza di Altro Diritto, il ventenne tunisinosi giovedì scorso,chiesto "il ripristino delle condizioni di salubrità", dovendo vivere in cella senza acqua acqua ma con cimici, muffa e topi.