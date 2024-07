Calhanoglu disperazione dopo l’eliminazione della Turchia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024)esce con tanto rammarico dagli Europei. La, sconfitta 2-1 dall’Olanda dei suoi compagni all’Inter de Vrij (in gol) e Dumfries (che ha propiziato l’autorete decisiva), lascia il torneo ai quartiaver mostrato tanto. Ecco cos’è successo col centrocampista. NAZIONALE SORPRESA – Ladi Vincenzo Montella e Hakanesceaver fatto vedere alcune fra le migliori proposte di calcio degli Europei. In vantaggio fino al 70?, ha poi subito il ribaltone dell’Olanda in sei minuti. Con tanta Inter decisiva stasera a Berlino: Stefan de Vrij a segno per il pareggio, Denzel Dumfries autore del cross che Mert Muldur (anticipando Cody Gakpo) ha trasformato nel decimo autogol di questi Europei. Sono quindi gli Oranje ad avanzare in semifinale, dove sfideranno mercoledì a Dortmund l’Inghilterra vittoriosa ai rigori sulla Svizzera.