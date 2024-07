Biden | resto in corsa batterò Trump

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 luglio 2024) 7.50 "Nessuno è più qualificato di me per la presidenza e per vincere la" alla Casa Bianca. Così, in una intervista alla Abc, Joeassicura che non intende ritirarsi e si dice certo di sconfiggere Donaldalle elezioni presidenziali americane di novembre. "Con la presidenza faccio un test neurologico completo ogni giorno", ha aggiuntoin risposta ai timori del Partito democratico e degli elettori in merito al suo stato di salute.