Addio a Paolo Crucioli veterinario appassionato Una vi ta di impegno

(Di sabato 6 luglio 2024) Pistoia, 6 luglio 2024 – A meno di un anno di distanza dal fratello Ugo, medico di famiglia scomparso il 19 luglio 2023, se n’è andato per un malore, improvviso e fulminante,, conosciuto e apprezzato medicocon studio a Candeglia, sino al 31 maggio scorso per trent’anni responsabile sanitario del Rifugio del Cane di via Agati, a Pistoia. Avrebbe festeggiato il 66esimo compleanno il prossimo 14 novembre; lascia l’amata moglie Anna e due figli, Francesco di 24 anni e Giuliano di 22. Da una vita punto di riferimento della comunità di Candeglia e delle valli della Bure, ma non solo. Il suo nome era popolare in tutta la provincia pistoiese e nella vicina Prato, ove risiedeva e aveva un ambulatorio nella zona di San Giusto e anche qui era conosciuto e apprezzato.