Vacanze nel mondo | Barbados

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 luglio 2024), un'isola paradisiaca situata nel cuore delle Piccole Antille, è un luogo dove l’Oceano Atlantico e il Mar dei Caraibi si incontrano in un abbraccio spettacolare. Con i suoi paesaggi mozzafiato e una biodiversità marina straordinaria,offre un’esperienza unica a chiunque abbia la fortuna di visitarla. Immaginate di camminare su spiagge di sabbia bianca, di immergervi in acque cristalline dove è possibile vedere il fondale senza nemmeno immergersi, e di esplorare una barriera corallina che ospita una varietà incredibile di vita marina. Questo è solo un assaggio di ciò che vi aspetta in questo angolo di paradiso. Arrivare adall’Italia è sorprendentemente semplice. British Airways offre voli giornalieri con comode connessioni via Londra, senza necessità di cambiare aeroporto o pernottare, mentre Condor opera voli settimanali via Francoforte durante la stagione invernale.