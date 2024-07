Tensione alla pineta Non può pagare il conto e così li minaccia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024)sotto ladi San Benedetto dove nella mattina di ieri un giovane straniero hato di fare "Qualcosa di brutto". Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha tenuto calmo il ragazzo, un 24enne di nazionalità moldava che nel vicino bar aveva bevuto diversi cocktail e caffè e mangiato dolcetti, mafine non potevail. Il capo pattuglia della polizia locale è entrato in sintonia con lui e la pattuglia dei carabinieri l’ha preso in consegna e poi affidato alle cure del pronto soccorso per le cure del caso. Una volta all’ospedale il giovane è stato fatto visitare dagli specialisti della psichiatria.