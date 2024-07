Temptation Island pagelle seconda puntata | Luca Tony e Lino imbarazzanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ecco ledelladi2024 del 4 luglio, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che va in onda ogni giovedì sera sino a inizio agosto.e Alessia: voto Ma t'appost? Lei lo vorrebbe crocifisso in sala mensa, per parafrasare una celebre battuta di uno dei film di Fantozzi. "Sei scema tu che ci rimani insieme" le dice Martina, una delle ragazze in villaggio con lei. Ecco appunto. Alessia chiede il secondo falò di confronto anticipato,rifiuta e torna nel suo villaggio facendo festa e sostenendo di trovarsi bene così. Ah, ovviamente si avvicina a una serie di tentatrici. Insomma, ha capito tutto. Lui e il premio Nobel Renato Dulbecco li vedo proprio sullo stesso piano quanto ad acume. Quando fa la motivatrice delle altre ragazze, Alessia diventa un Walter Nudo quasi ragionevole.