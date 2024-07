Schianto tremendo sulla provinciale | 22enne morto prima dell’arrivo dei soccorsi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo. È un venerdì 5 luglio tragico dopo quanto avvenuto nella mattinata intorno alle 7:30. Un giovane di soli 22 anni è deceduto in seguito alle ferite riportate a causa del terribile incidente in cui è rimasto coinvolto. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando si sarebbe scontrato con un furgoncino guidato da una donna di 36 anni. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita così come non sono note le cause del sinistro. Spetta alla polizia locale ricostruire il tutto dopo aver effettuato gli accertamenti del caso. Sul posto subito dopo losono arrivati i, un’ambulanza e un elicottero, ma l’intervento dei sanitari si è rivelato inutile. I medici hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.