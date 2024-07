Questo grafico non smentisce le cause antropiche del riscaldamento globale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il 3 luglio 2024 è stato pubblicato su X unche mostra la temperaturadal 1810 al 1880. L’immagine è accompagnata da un commento dell’autore del post, che afferma: «Ma se in 70 anni, dal 1813 al 1882, quando l’uomo scaricava in atmosfera zero CO2, la TGm ndr, temperaturamedia è salita di più di 1 °C, mi volete spiegare come si sono inventati che lo stesso aumento di TGm degli ultimi 100 anni dipende dalla CO2 umana? Chi è che scaldava prima la terra, Mandrake?». Si tratta di un contenuto privo di fondamento scientifico. Innanzitutto, ilriportato nel post è stato tratto dal sito del 2 Degree Institute, un’organizzazione canadese che mette a disposizione diversi dati sul cambiamento climatico con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica.