OBLIVIOUS sono fuori con UNVEIL l’EP d’esordio

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 5 luglio 2024) Cinque potenti brani compongono il primo lavoro in studio degli, “”. Andiamo a conoscere la tracklist e chii componenti della band” degliCinque potenti brani compongono il primo lavoro in studio degli. Tra testi dai temi reali e profondi ed un sound metal/hard rock crudo “” è il risultato dell’incontro tra diversi pensieri uniti da uno stesso stile. La tracklist di “” WHAT ABOUT US Ad aprire il lavoro è “What About Us” è il primo singolo estratto dall’ EP. Una traccia intensa e riflessiva, che esplora il tema di una rottura emotivamente complessa tra due persone che si trovano ad affrontare una serie di recriminazioni reciproche. Il brano offre uno sguardo introspettivo sulla lotta interiore del protagonista, diviso tra il desiderio di andare avanti e il timore di perdere un amore che continua a bruciare nonostante le difficoltà.