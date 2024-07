Obiettivo difesa di ferro La Pistoiese va su Polvani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’organigramma è stato presentato, il nuovo logo è stato svelato, adesso manca ’solo’ la composizione dell’organico. Che non è poco anzi, è moltissimo. Molti rumors e possibili trattative sono circolate nei giorni scorsi ma ad oggi, col calciomercato aperto ufficialmente dal 1 luglio, nessun movimento ufficiale è stato ancora annunciato dalla Fc. Il lavoro da fare certamente non manca per Sergio Iorio e la sua squadra. In primis la dirigenza dovrà occuparsi di presentare la domanda d’iscrizione alla Serie D 2024/2025. Il periodo in cui potrà essere inoltrata, in via telematica, la richiesta va da lunedì 8 fino a giovedì 12. Intanto però il direttore sportivo Massimo Taibi sta continuando a lavorare per chiudere più accordi possibili coi calciatori che vestiranno la maglia arancione, sempre in attesa dei primi annunci ufficiali da parte del club.