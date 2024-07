MotoGP GP Germania 2024 risultati e classifica prequalifiche | Vinales in testa preoccupazione per Marquez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Maverickcentra il miglior tempo nelle, seguito da Jorge Martin e poi da Alex. Laha dato il via al fine settimana del Gran Premio di, con i ventidue piloti che sono impegnati nella sessione di, dopo aver svolto le prove libere 1 alcune ore fa. La sessione inizia con una caduta di Marco Bezzecchi in curva 11, che rotola sulla ghiaia in modo violento. Il pilota italiano si rialza però sulle proprie gambe, senza subire danni. Subito dopo cade anche Marc, sempre nello stesso punto. Anche per lo spagnolo botto violento, ma prova a tornare in pista, per poi fermarsi nuovamente. Poco più tardi viene sventolata la bandiera rossa a causa di una rovinosa caduta di Fabio Di Giannantonio.