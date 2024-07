Matteotti | alla Camera mostra e proiezioni per centenario morte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Dal celebre discorso del 30 maggio 1924, che segnò la sua condanna aper mano fascista, alle letteremoglie Velia Titta, dalle immagini d'epoca ai libri che ispirarono i suoi interventi e i suoi scritti: ladedicata a Giacomoè da questa settimana allestita nel Corridoio dei Busti di Montecitorio, dopo l'inaugurazione del 30 maggio di quest'anno,presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente delladei deputati, Lorenzo Fontana, (i documenti sono stati inizialmente esposti in Transatlantico). Il nuovo allestimento, curato in collaborazione con il Comitato nazionale per ildelle celebrazioni delladi Giacomo, si compone anche di un itinerario multimediale, con video che illustrano gli scritti, le parole, le testimonianze relativevita e all'opera di