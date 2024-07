Maddaloni Formato | tempi certi per Forum Giovani e stop proclami

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 5 luglio 2024). Ad oltre 6 mesi dall’approvazione del regolamento per l’istituzione deldeidi, continua a persistere una grande incertezza suiper l’indizione delle elezioni e sulla campagna di avvicinamento ai. Interviene sul tema il consigliere comunale Alfonso: “Il regolamento per l’istituzione deldeié stato approvato a dicembre e possiamo ritenere 6 mesi un lasso di tempo assolutamente sufficiente per portare a termine tutte le attività propedeutiche. Il regolamento prevede per la pubblicazione del bando un termine di almeno 60 giorni e, stando almeno alle dichiarazioni di intenti, dovrebbe essere conclusa la campagna di pubblicità nelle scuole. Ilè un istituto fondamentale per il coinvolgimento deinegli aspetti politi ed amministrativi, soprattutto in una città come la nostra che soffre l’assenza di luoghi di aggregazione e confronto.