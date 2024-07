LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | scattano le prove libere Bagnaia vuole iniziare con il piede giusto

Leggi tutta la notizia su oasport

10.55 Vinales inizia a spingere e si porta in seconda posizione in 1:21.7 a 415 millesimi da Martin. Terzo Alex Marquez a 418 10.54dopo il primo giro rimane 12° a 1.305. Bastianini nono a 1.172. 1053 Alex Marquez in vetta in 1:21.725, ma Martin migliora ancora e vola in 1:21.307. 10.52 Jorge Martin scende a 1:21.952, Fernandez terzo in 1:22.4. 10.51 Marco Bezzecchi sale in vetta con lo stesso tempo di Martin che si rilancia e fa segnare ottimi parziali. 10.50 Jorge Martin si porta al comando in 1:22.442, quindi Raul Fernandez, Miller e. 10.49 Il primo tempo lo fa segnare Alex Marquez in 1:23.6, Miller lo scalza in 1:23.4. 10.48 Marc Marquez effettua un installation lap e torna ai box.