Liberano nell' aria essenze che creano atmosfera e diffondno benessere Due esperti spiagano quali scegliere e come posizionarle negli ambienti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 luglio 2024) Che diffondanote vivaci di bergamotto, succoseil fico, o frescheil profumo del mare, le candele profumate danno anima alla casa, al balcone, al terrazzo. «Completano l’arredamento perché lo arricchiscono di un’esperienza olfattiva, creando», dice Paolo Persico, founder di Scent Company. «Spesso sono racchiuse in flaconi di vetro arricchiti con decorazioni artistiche, che le rendono oggetti decor, belli anche da vedere». Sandra Milo si emoziona per il profumo che le ricorda Federico Fellini, il suo «grande amore» X Leggi anche › Natale 2023, candele e fragranze per l’ambiente per un’festosa › Candele profumate: nocive o salutari?distinguerle Candele profumate:per l’estate «Le candele profumata in estate “risvegliano” l’abitazione.