Le trattative di mercato Casting in attacco | piace De Luca Incontro con il Milan per Colombo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si fanno sempre più calde queste giornate d’estate per il ds dell’Empoli Gemmi e per il suo braccio destro Perna, che sono impegnati su più fronti alla ricerca di profili adatti al gioco di D’Aversa. Un reparto sotto la lente di ingrandimento resta l’, con il ds azzurro che nei prossimi giorni dovrebbe incontrare ilper Lorenzo, rientrato dal prestito al Monza e su cui ha messo gli occhi anche il Verona. Coi rossoneri si cercherà di intavolare una trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto e si potrebbe parlare anche di Marco Nasti, reduce da un anno in B a Bari, che Gemmi conosce molto bene per averlo avuto a Cosenza. Intanto nelper il reparto offensivo è entrato anche Manuel De, attaccante classe 1998 autore di 10 reti e 5 assist nelle 32 partite giocate nell’ultima Serie B con la Sampdoria su cui è stato fatto un sondaggio.