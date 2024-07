La popstar che muove l’economia | il fenomeno Taylor Swift spiegato agli uomini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) È diventata miliardaria solo grazie alla sua musica. Time l’ha eletta persona del 2023. La città di Gelsenkirchen, in Germania, ha temporaneamente cambiato nome in suo onore. I sismografi scambiano per terremoti i fan in delirio ai suoi concerti. Il suo tour in Francia ha eclissato le Olimpiadi in termini di turisti americani disposti ad attraversare l’Oceano. A proposito di concerti: il principe William, Paul McCartney, Cate Blanchett, Tom Cruise e Hugh Grant sono stati fotografati tra il pubblico, e gli U2 le hanno mandato i fiori in camerino. Un suo tweet potrebbe cambiare il corso delle prossime elezioni presidenziali in Usa. Eppure, per molti,è solo un’altra bionda del pop che scrive canzoni per vendicarsi dei suoi ex famosi.