Juve Calafiori verso l’Arsenal | Kiwior piano B Aston Villa su Huijsen

(Di venerdì 5 luglio 2024) Torino, 5 luglio 2024 – Lasta per perdere Riccardo. D’altronde l’asta scatenata non era sostenibile per le cassentine a fronte dell’inserimento della Premier League. Il pressing delsta per portare al sì del Bologna e per Giuntoli si tratta ora di andare con decisione su piste alternative. Come noto, Thiago Motta aveva chiesto da mesi l’arrivo di Riccardonella sua nuova difesantina, per capacità difensive, per capacità di palleggio e fraseggio, per sganciamenti in avanti e la famosa costruzione dal basso. E’ stato proprio Thiago a rilanciare, caduto un po’ nel dimenticatoio al Basilea, sfruttando una intuizione di Sartori e Di Vaio che lo hanno riportato in Italia dopo anni difficili alla Roma con Mourinho e al Genoa con Blessin.