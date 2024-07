Inter si lavora alle uscite | strada tracciata per i fratelli Esposito? Due piste

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ha definito l’affare Josep Martinez, portiere in arrivo dal Genoa e per il quale manca solo l’annuncio, così come la questione Tessmann con il Venezia. Oltre al mercato in entrata c’è anche da pensare. Secondo le ultime di Sky Sport, Francesco Pioe il fratello Sebastiano hanno laNON SOLO COLPI IN ENTRATA – L’ha definito l’arrivo di Josep Martinez dal Genoa: il portiere spagnolo ha svolto ieri le visite medichequali è seguita la firma sul contratto. È dunque presumibile che a breve arrivi l’annuncio ufficiale. Un’altra operazione quasi definita è quella per Tanner Tessman, centrocampista del Venezia, che vede coinvolto anche Gaetano Oristanio che andrebbe a fare il percorso opposto.