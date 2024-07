Guida ai libri finalisti del Premio Strega 2024 partendo dal vincitore | L' Età Fragile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Donatella Di Pietrantonio con L'Etàsi aggiudica la vittoria del. Il suo racconto fatto di donne, silenzi, traumi e tensioni è riuscito a convincere la giuria che lo ha scelto come romanzodella settantottesima edizione della manifestazione letteraria più seguita e ambita d'Italia, con 189 voti. L'autrice è già nota al grande pubblico per aver scritto L'Arminuta, romanzodelCampiello nel 2017 e ispirazione per l'omonimo film di Giuseppe Bonito che ha collezionato diversi premi. Al secondo posto si è piazzato Dario Voltolini con Invernale (143 preferenze), Chiara Valerio è arrivata terza con 138 voti assegnati al suo Chi dice e chi tace. Appena fuori dal podio c'è Raffaella Romagnolo, autrice di Aggiustare l’universo (83 voti), quinto classificato è Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani (66 preferenze) mentre a chiudere la sestina deipensa Tommaso Giartosio, con Autobiogrammatica che si ferma a soli 25 voti.