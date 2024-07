Foggia il club sceglie la Calabria per il ritiro | i dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilpre-campionato delsi terrà in, precisamente nella cittadina di San Giovanni in Fiore. La stagione sportiva 2024/2025 inizierà quindi dalla Sila, nella provincia di Cosenza, una località già nota ai tifosi rossoneri, poiché nel 2014 fu la sede deldell’ex tecnico Roberto De Zerbi. I giocatori alloggeranno presso l’Hotel Duchessa della Sila e si alleneranno allo Stadio Comunale “Valentino Mazzola” di San Giovanni in Fiore. I rossoneri si ritroveranno ail 16 luglio per il pre-e partiranno per lail 19 luglio, dove, sotto la guida di Mister Brambilla, rimarranno fino al 2 agosto. L'articolo, illaper il: iCalcioWeb. .