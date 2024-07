F1 GP Gran Bretagna 2024 Hamilton | Buone risposte dalla vettura pubblico incredibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Tutto sommato, laha fornitoin queste libere. Siamo indietro rispetto ai migliori, però la giornata è stata positiva. Dobbiamo fare il massimo per trovare ciò che manca e speriamo di essere più vicini alla prima posizione sabato. Ildi Silverstone è davvero, sembra crescere sempre di più ogni anno: sono contento del loro tifo, spero di poterli rendere fieri in gara“. Queste sono le parole di Lewisdopo le prove libere delPremio di. Il pilota britannico, di fronte ai suoi tifosi in quel di Silverstone, ha mostrato una soddisfazione soltanto parziale per le prestazioni della sua Mercedes ai microfoni della stampa, non ancora come nei desideri del campione classe ’85.