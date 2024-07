Espianto di polmoni a cuore fermo Organi e tessuti a 50 persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un intervento complesso, realizzato in appena 240 minuti e con un’équipe multidisciplinare, formata da quattro ospedali diversi. All’ospedale di Sesto San Giovanni si è svolto un prelievo e trapianto die multi-tessuto da donatore a, la prima operazione di questo tipo dell’Asst Nord Milano. Un giovane, a seguito di un malore, aveva subìto un arresto cardiaco al pronto soccorso: nonostante tutte le manovre di rianimazione avanzate messe in atto, è poi deceduto. Dopo l’accertamento della morte cardiaca, è stato considerato come un potenziale donatore di. Ogni anno sono pochi i casi simili: la procedura messa in atto è infatti particolarmente impegnativa e prevede l’impiego di numerose professionalità. Il prelievo dipoi è ancora più complesso perché deve esserezzato e gestito tempestivamente: dal decesso alla sala operatoria non possono passare più di 4 ore.