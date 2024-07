Demiral sospeso per due partite la rabbia della Turchia | Cosa significa per noi quel gesto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ildei Lupi Grigi con cuiha accompagnato l'esultanza nello storico ottavo di finale vinto dallacontro l'Austria è diventato un caso politico e anche un caso sportivo. Persono scattati due turni di stop. Di fatto per Vincenzo Montella dover fare a meno del giocatore per due turni e dunque anche nei quarti di finale è certamente una batosta. Ma è sul fronte politico che l'affare si ingrossa. La sanzione e' stata motivata con "la violazione delle basilari rigore di condotta, per aver usato eventi sportivi per manifestazioni di natura non sportiva e per aver danneggiato la reputazione del calcio". Da Ankara si e' appreso che la federcalcio turca aveva inviato un fascicolo a difesa di, sostenendo che"ha un'origine millenaria e unisce diversi popoli turchi dell'Asia Centrale e la gente dell'Anatolia".