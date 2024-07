Dai fischi di Sangiuliano al caso Scurati | tutte le frecciatine al governo di Geppi Cucciari al Premio Strega – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Battute,, satira.non ne ha risparmiata neanche una alMeloni durante la serata di ieri dedicata al, conquistato dalla scrittrice Donatella di Pietrantonio con il romanzo l’età fragile. Dopo l’imbarazzante figura dello scorso anno, il ministro della Cultura Gennaroquest’anno ha scelto all’ultimo di non presentarsi. Non è stato, tuttavia, sufficiente a frenare l’ilarità della comica. Non a, a inizio serata ha scelto di scaldare il pubblico dicendo: «Applaudite, siamo in diretta, non si possono coprire i! Applaudite fortissimo». Il riferimento è aicheha ricevuto durante il Taobuk Festival di Taormina.che sono stati opportunamente coperti da applausi nelle immagini andate in onda su Rai1.