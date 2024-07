Crollate le roccaforti del Pd | Così ha vinto Serfilippi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) I quartieri di Bellocchi, Falcineto, Cuccurano e Carrara sono stati decisivi per la vittoria al primo turno del sindaco Luca: in quelle nove sezioni, un tempodella sinistra e del Pd, il centrodestra ha ‘fatto cappotto’ e hain tutti i seggi con percentuali intorno al 60%. E’ quanto emerge dall’analisi dei voti elaborata dal circolo culturale Gramsci e presentata ieri mattina da Simone Mattioli e Cesare Carnaroli (foto). "In quei territori, che si sono sentiti esclusi dalla precedente amministrazione, – commentano Mattioli e Carnaroli – c’è stata una forte protesta". Sempre dall’analisi del Gramsci risulta che la destra ha prevalso anche a Sant’Orso-Rosciano aggiudicandosi 7 seggi su 4 e a Gimarra-Fenile (3 su 5), mentre ha pareggiato in Centro-Lido-Paleotta (7 a 7) e Metaurilia-Caminate-Ponte Sasso (6 a 6).