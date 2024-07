Corrado Formigli Nando Dalla Chiesa Sapori in piazza e sagre | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’incontro conalle degli Alpini,a Clusone,ina Lovere,e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 5 luglio. Ecco gli appuntamenti.alle 18 al cortile del CTE di Loreto, a, andrà in scena lo spettacolo “Le avventure di Signor Bastoncino”, di e con Walter Maconi. L’iniziativa è promossa da Pandemonium Teatro. Signor Bastoncino è un pezzo di albero molto speciale, un rametto con gambe, braccia, occhi, naso e bocca: è metà albero e metà bambino. Vive in cima a un grande albero e un giorno uno strano e forte vento lo trascina lontano, obbligandolo ad intraprendere un viaggio nel bosco sconosciuto. Lo spettacolo prova a raccontare ai più piccoli quanto sia importante prendere coscienza della propria identità, unica e insostituibile.