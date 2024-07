Con me e Dossena importante la mentalità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Casella si presta a rispondere con poca pretattica anche su singoli temi, i più attuali e al momento scottanti. ANTENUCCI. "Non ci siamo ancora parlati, ma Mirco non è uno qualsiasi, è il diverso che ha scritto la storia della Spal in anni recenti diventandone il simbolo. Ma sarei disonesto e bugiardo se dicessi che, a prescindere dalla storia, non ci aspettiamo da lui il 110% come dagli altri, e anzi, da lui il 111%. Sarà poi il campo a parlare. Non verrà mai cestinato, il presidente rispetta i simboli della Spal e per lui tiene sempre un posto in società, se non andasse come ci auguriamo". SACRIFICI. "Io ho avuto indicazioni chiare: i costi della Spal per la categoria sono importanti, ben oltre il giusto investimento per la C, ma non mi è stato chiesto di svendere giocatori a tutti i costi per risparmiare.