Come sta andando l’Italia in termini di accessibilità digitale

(Di venerdì 5 luglio 2024) C’è un orizzonte, che è quello del 28 giugno 2025. Secondo l’EU Accessibility Act, le persone che riterranno che alcuni beni e servizi di uso comune non siano accessibili e inclusivi anche in presenza di disabilità potranno presentare un esposto di fronte a un tribunale competente. Lo abbiamo già visto in apertura di monografico: all’interno dell’EU Accessibility Act ci sono anche i prodotti digitali,i siti di e-commerce, i siti web, le app e i servizi mobile, i servizi bancari e telefonici, gli e-book. Vista questa data di scadenza e visto anche che, nel nostro Paese, non si parla a sufficienza di, è opportuno effettuare una panoramica che tenga conto proprio del principio diin Italia. A fornire questi dati è AccessiWay, la prima start-up under 30 a occuparsi in maniera verticale del supporto alle aziende al fine di rendere usabili e inclusivi i servizi digitali.