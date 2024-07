Chico Forti | Mettete a tacere Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il detenutoha chiesto a un altro recluso del carcere di Verona di «mettere ae una terza persona. In cambio di «futuri favori» quando sarà libero e potrebbe candidarsi con il centrodestra. L’ex campione di surf condannato per omicidio negli Stati Uniti, in galera a Montorio da oltre un mese, avrebbe chiesto all’altro di «contattare qualche ‘ndranghetista». Per chiudere la bocca a chi ricordava i suoi trascorsi in America. E protestava per il suo ritorno da re, con tanto di foto con la premier Giorgia Meloni. Masi sarebbe arrabbiato anche per il titolo «Benvenuto assassino» che Il Fatto Quotidiano gli ha dedicato. Il procuratore di Verona Raffaele Tito ha aperto un fascicolo a modello 45 sulla vicenda: ossia senza indagati né reati ipotizzati.