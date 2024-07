Can Yaman cosa sta accadendo sul set di Sandokan? Spunta un’indiscrezione  

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Cané alle prese con le riprese distasul set? Eccoemerge dall’indiscrezione Canha momentaneamente eliminato il suo account Instagram dopo il gran successo di Viola come il mare 2. Il noto attore e modello sta lavorando da settimane sul set di una nuova avventura dove interpreterà. Nel cast ci saranno noti volti nel mondo della televisione tra cui Alessandro Preziosi, John Hannah e poi Ed Westwick, il notissimo Chuck Bass in Gossip Girl. Leggi anche Cecilia Rodriguez ed Ignazio raccontano inediti momenti della cerimonia Eccoemerge dall’indiscrezione Stando a quanto riporta Novella2000, a lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ospite a Gente di Marte ha riportato un dettaglio che riguarda l’attore Can.