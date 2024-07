Calciomercato Napoli l’Inter effettua il sorpasso | il colpo può sfumare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) In casala priorità resta la difesa. Se Buongiorno è sempre più vicino non si può dire lo stesso per un altro obiettivo di mercato. La priorità del mercato delin questo momento resta la difesa con la società pronta a rivoluzionare il reparto e creare i migliori presupposti per il nuovo tecnico Antonio Conte. Sono ormai perfezionati gli arrivi di Buongiorno e Rafa Marin, per il primo mancano solo pochissimi dettagli mentre è ormai cosa fatta per il difensore di proprietà del Real Madrid. Per ilnon è escluso un terzo rinforzo nel pacchetto difensivo e negli ultimi giorni si era fatto molto il nome del centrale spagnolo Mario Hermoso, giocatore il cui contratto con l’Atletico Madrid è scaduto lo scorso 30 Giugno. Gli azzurri seguono da tempo il giocatore, ma tra ingaggio e commissioni l’affare non è semplice ed anzi al momento ilè piuttosto lontano.