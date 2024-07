Biotech come proseguono i lavori del tavolo del Maeci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024) A inizio anno il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha costituito ildi Lavoro per l’internazionalizzazione delle industrie nel settore delle biotecnologie. L’obiettivo è formulare strategie e raccomandazioni in merito all’internazionalizzazione degli attori attivi nel campo delle biotecnologie per rafforzare il comparto nazionale alla luce anche dei progressi e delle prospettive globali nel settore. INDUSTRIA“Con più di 800 imprese, 14mila addetti, oltre 13 miliardi di fatturato e una forte componente di ricerca e sviluppo, il comparto italiano delle biotecnologie sta vivendo una fase di notevole sviluppo e rappresenta un importante volano per la crescita in settori a sempre più elevato valore aggiunto.