Beach volley una vittoria a testa per le coppie azzurre a Gstaad! Nicolai Cottafava già agli ottavi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Due vittorie e due sconfitte per l’Italia delnell’Elite 16 die qualificazione alla fase ad eliminazione diretta acquisita pere ad un soffio per Menegatti/Gottardi. Giornata di apertura piena di emozioni acon le prime sfide dei gironi del girone preliminare. La partita del giorno è stata quella che ha vistoarrendersi al tie break ai numeri uno al mondo Ahman/Hellvig. Nel primo set molto equilibrato gli azzurri non riescono a mantenere un vantaggio di un break (18-16) e subiscono il recupero degli svedesi che pareggiano a quota 19 e vincono 22-20 sfruttando il secondo set ball. Nel secondo parziale sono gli svedesi che, avanti 16-13 e 19-17, vengono rimontati dalla coppia azzurra che, con un parziale di 4-1, pareggia a quota 20 e, dopo cinque match ball annullati, vince il set con il punteggio di 25-23.