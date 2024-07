Anche il Napoli su Dorgu del Lecce?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Gli obiettivi di mercato dele non solo: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Lo scorso gennaio ilha rifiutato una proposta importante per Patrick. Arrivava dal Milan che considerava, e consideraoggi, il terzino sinistro danese scuola Nordsjaelland un giocatore ideale nel progetto tecnico e tattico della società rossonera. Non solo: il Milan Che deve ancora fare i conti con le tante sirene, su tutte quelle del Bayern Monaco, per Theo Hernandez, e che nel reparto potrebbe nel caso prendereuna scelta coraggiosa, considerato che Alex Jimenez è stato riscattato dal Real Madrid e farà la riserva nel ruolo. Non solo: come abbiamo raccontato ieri, suc’è con forzailche è ai dettagli con Leonardo Spinazzola, che ha Mario Rui in uscita, e che può trasformare Mathias Olivera da esterno a braccetto di sinistra”.