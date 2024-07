Tale e Quale Show cantante vicina alla firma e i 17 vip provinati

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Proprio come Bndo con le Stelle, a fine settembre tornerà anche(con Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi). Carlo Conti da mesi è al lavoro per formare il cast della nuova edizione e pare che ai casting siano arrivati anche molti volti de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. Il conduttore però vuole anche personaggi con voci importanti e cantanti professionisti e tra questi pare ci sia già una ad un passo d. Secondo quello che ha riportato Alberto Dandolo sul nuovo numero del settimanale Oggi, Manuela Villa dovrebbe essere una dei nuovi concorrenti della trasmissione di Rai Uno. “Quest’anno Carlo sta contattando artisti con voci ‘importanti’ e anche cantanti professionisti. Forse non tutti sanno che tra questi cantanti professionisti è in pole position l’esuberante Manuela Villa, figlia dell’indimenticata Claudio”.