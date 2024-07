Spal la ricetta del neo dg Carra | | Ridurre i costi senza smobilitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dieci anni a Parma ("Dal 2000 al 2004 in A e poi nella ripartenza dalla D tra il 2015 e il 2021") e gli ultimi due a Catania sono il bagaglio del nuovo direttore generale dellaLuca, che si è presentato ieri fresco fresco di insediamento: "Sono operativo in sede da appena 24 ore – racconta l’interessato – ma già in full immersionda tempo. A Catania avevo ancora un anno di contratto, ma Joe in un paio di settimane mi ha instillato un tale entusiasmo e amore per questo club che mi fa dire che darò il massimo perchè ci si possano cavare soddisfazioni". Parmigiano di nascita,spiega subito cosa gli ha chiesto il presidente Tacopina, presente via Skype: "Mi ha affidato il compito di riorganizzare la società ed ottimizzare i