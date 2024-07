Scoppia un caso nel Pd | Escluso dalla presidenza ora potrei dimettermi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Mi prenderò qualche giorno di riflessione per decidere sul da farsi, se continuare a fare il consigliere oppure no". Nel Pd stravincitore delle comunaliuna grana: ildi Enrico Rossi, consigliere comunale borellese appena rieletto per il terzo mandato con 539 voti, che non ha preso bene il fatto che gli sia stato preferito il compagno di partito Andrea Rossini come presidente del consiglio comunale nella prima seduta di mandato martedì pomeriggio. Nella terza ed ultima votazione dieci voti sono andati a Enrico Rossi da parte presumibilmente dei consiglieri di opposizione, ci sono state inoltre due schede bianche iptizzabili nella maggioranza, mentre 19 preferenze sono state indirizzate a Rossini. "Io ho sempre votato scheda bianca - afferma Rossi - perché ero disponibile a ricoprire l’incarico, avendo avuto sostegno nelle scorse settimane anche da alcuni consiglieri eletti.