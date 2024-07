Scoperto e sequestrato caseificio abusivo a Casaluce

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024). Unè statodai Carabinieri del nucleo forestale di Marcianise. Nel corso di un controllo svolto insieme a medici veterinari della Asl di Caserta in un allevamento costituito da oltre 500 capi di bestiame tra pecore, agnelli e capre, autorizzato dall’Asl per la sola esclusiva produzione di carne, i militari hanno trovato nelle immediate vicinanze diversi secchi sporchi di latte utilizzati presumibilmente per stoccare il latte proveniente dalla mungitura dei capi in lattazione. I Carabinieri forestali si sono quindi recati nei fabbricati nelle immediate vicinanze, notando un rivolo di sostanza biancastra che usciva da uno di essi, dal quale proveniva anche un forte odore di sostanze casearie.