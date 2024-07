Prime Video ha cancellato Outer Range dopo due stagioni

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lo streamerha deciso di cancellare la serie sci-fisolo due. Con il lancio della seconda stagione fissato per lo scorso 16 maggio, la serie con protagonista Josh Brolin a quanto pare non tornerà per una terza stagione. La decisione è stata confermata poche ore fa attraverso un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter. Nonostante abbia mai avuto i numeri di serie di successo quali “Fallout” e “Reacher“, il western/sci-fisi è ben comportata nel tempo che è stata programmata su. Di fatto la prima stagione ha ottenuto cinque settimane nella classifica Nielsen delle10 serie originali in streaming, mentre la seconda tre settimane in classifica (almeno fino al 2 giugno).