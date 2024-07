Prima Pagina IN Edicola | Serie A e Inter oggi il nuovo calendario!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria versione cartacea inIN– 4 LUGLIO 2024 CORRIERE DELLO SPORTancora non disponibile in ante. TUTTOSPORT Alle 12 nasce la nuovaA: via sabato 17 agosto con 4 anticipi.il. Mai così spezzatino. Nella giornata tipo soltanto due partite in contemporanea (domenica alle 15). Unico turno infrasettimanale mercoledì 30 ottobre, 4 soste per le nazionali, niente pausa natalizia, chiusura il 25 maggio. Coppa Italia dal 4 agosto.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (INA eil!) ©-News.