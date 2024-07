Premio Mediterraneo assegnato al Prof Carlo Foresta per ricerche sui PFAS

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lunedì 3 luglio 2024 alle ore 17.30 a Napoli, presso l’università “Parthenope”, si è svolta la cerimonia di attribuzione del “PER LE SCIENZE E LA RICERCA” per l’anno 2024, attribuito alLe giurie internazionali del “” hanno attribuito il riconoscimento alper la sua lunga attività di scienziato e per il suo impegno nella ricerca scientifica. Il, andrologo ed endocrinologo, noto ricercatore a livello internazionale, ha affrontato per primo in Italia, il tema degli effetti dell’inquinamento dasulla salute umana. I composti perfluoro-alchilici () sono inquinanti ambientali noti per la loro grande stabilità e persistenza nell’ambiente e negli organismi viventi incluso l’uomo.