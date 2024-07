Prato sequestrata un' area di gestione abusiva di rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – E' stata, nell'di Casale, un'didi. Ne dà notizia, in una nota, la polizia municipale. Nei giorni scorsi, è stato spiegato, un cittadino ha segnalato al comando un via vai di veicoli e persone che da giorni avveniva all’esterno di un capannone nella zona di Casale e gli agenti di piazza Macelli hanno subito iniziato un’attività investigativa che nella giornata di ieri ha fatto scattare il blitz. All’operazione hanno partecipato gli agenti del reparto di Polizia Ambientale, dell’Unità Investigativa e dell’Unità Cinofila. In prossimità dello stabile è stato scoperto dagli agenti un vero e proprio impianto clandestino dididepositati in grossi sacchi neri oltre a due veicoli utilizzati per il traffico di questi di cui uno già attenzionato e sequestrato dall’autorità giudiziaria.