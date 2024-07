Parkour Brillano i lughesi ai nazionali di Rimini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La scorsa settimana i padiglioni della Fiera dihanno ospitato il Campionato Nazionale Fgi. Manifestazione a cui hanno preso parte, facendo incetta di medaglie, anche gli atleti del Teamdella società Ginnastica Artistica Lugo, Tra i risultati più importanti spicca il terzo posto di Luca Dall’Osso, al suo esordio nella massima divisione Gold Senior A. Un bronzo che, per la giovane atleta di Voltana, è da considerarsi una sorta di vittoria. Luca è infatti salito sul podio a fianco di due atleti di caratura internazionale, aprendosi di fatto la strada verso la Nazionale Italiana. Ottimo risultati anche per Francesco Zanotti, che ha conquistato il titolo di Campione italiano nelle discipline Speed e Freestyle cat.J3, imponendosi per stile e determinazione; nelle stesse competizioni eccellente terzo posto per Pietro Bordini.