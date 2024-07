Muore sul treno ma nessuno se ne accorge prima di 12 ore e 650 km percorsi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un uomo ha tragicamente perso la vita durante un viaggio in, mase nee lui resta lì per quasi 12 ore Ha dell’incredibile quanto avvenuto in Giappone lo scorso 11 maggio presso la stazione di Odawara. Qui a fare una scoperta drammatica è stato uno dei controllori di unJR East che, salito per fare dei controlli ha visto sul sedile un uomo con gli occhi chiusi. Tutti gli altri passeggeri erano già scesi da tempo, immediatamente nella testa del controllore è passata l’idea che si fosse addormentato. Spinto dalla necessità di farlo scendere, quindi, ha deciso di chiamarlo più volte, ma non ha mai ricevuto risposta. A quel punto si è avvicinato per cercare di smuoverlo ma ha notato che era davvero immobile e sembrava addirittura non respirare.