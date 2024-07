MotoGP Martin sul GP Germania | Posso ripetere la doppietta del 2023 al Sachsenring

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Il livello del campionato si è alzato ulteriormente rispetto all’anno scorso. Sarà interessante lottare con Pecco e Marquez anche su questa pista. L’ultima volta alho vinto tutte e due le gare ed è stata unafantastica: penso di poterquesto scenario“. Queste le parole di Jorge, nel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio di, in scena sul tracciato del. “La curva undici per me è speciale e l’anno passato lì ho fatto un paio di sorpassi. Marquez favorito? Sono pronto a raccogliere la sfida: in passato nel prepararmi per questa pista ho spesso rivisto i suoi vecchi filmati“. Infine, lo spagnolo ha commentato l’indiscrezione degli ultimi giorni, relativa al possibile acquisto di un teamda parte di Lewis Hamilton: “Ho sentito questa notizia, ma diciamo che a volte la stampa parla tanto senza che succeda nulla.