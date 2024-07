Milan Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi | scelto il vice di Theo Hernandez

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 4 luglio 2024)in conferenza stampa ha rivelato chi sarà ildial: nessuno. Le sue parole Intervenuto in conferenza stampa daello, senior advisor del, ha presentato il progettoFuturo. La squadra Under 23 giocherà nel prossimo campionato di Serie C, luogo perfetto per far crescere i talenti rossoneri nel miglior modo possibile. Tanti i giocatori di qualità che potranno essere allenati da mister Bonera, da Camarda a Bartesaghi. Tra questi c’è anche Alex Jimenez, già in prestito in rossonero nella passata stagione e acquistato nel corso di questa sessione di calciomercato dal Real Madrid per 5 milioni di euro. Su di luiha detto: Ildisarà Jimenez.