Margot Robbie il 2024 è ancora il suo anno da Barbiecore | i look che lo dimostrano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 4 luglio 2024)è una delle star immancabili sul red carpet del. Presente durante la stagione dei premi in quel di Hollywood, ha rimarcato il suo status da fashion icon all’insegna del. Negli ultimi annisi è concessa diverse parentesi interessanti sul grande schermo, spesso anche in qualità di produttrice. Un esempio eclatante è proprio Barbie, film live action dedicato all’iconica bambola Mattel che l’ha resa protagonista e coinvolta anche in qualità di produttrice. Una duplice esperienza che ha dato i suoi frutti, se si considera che Barbie è uno dei film con maggiori incassi del 2023 e della storia di Warner Bros.. Crediti: Ansa – VelvetMagUn ottimo risultato per un progetto che ha faticato non poco ad arrivare sul grande schermo, cambiando negli anni produzione e protagoniste per arrivare infine alla guida di Greta Gerwig.